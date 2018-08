Pealtnäha tervislikud toidud, mis sisaldavad sama palju suhkrut kui šokolaad

Teine sarnane toode, mis aetakse segi tervisliku tootega, on salatikaste. Nii palju erinevaid brände ja erinevaid maitseid, kuid enamikus neist on lisatud palju suhkruid. Võttes võrdluseks kausi salatit, on kastmele lisatud suhkur võrdne olukorraga, kui kallaksid oma salatile rohkem kui teelusika jagu suhkrut.

Spordijoogid on muutunud viimaste aastatega üha populaarsemaks. Mõned neist sisaldavad kuni 36 grammi suhkrut pudeli kohta. See on ligi üheksa teelusikat suhkrut. Sarnaselt salakaval on pudelis müüdav tee, mille puhul mõne brändi tee sisaldab 11,5 grammi suhkrut.