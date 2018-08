Kuidas rääkida oma lapsega vaimsest tervisest?

Kooliajal võib olla muid muresid ja tegemisi nõnda palju, et aega maha istumiseks ja rääkimiseks kipub väheks jääma. See on aga teema, millest peaks saama rahulikult rääkida. Ehk on parem aeg nädalavahetus või vaheaeg, mil sel teemal arutada. Vaimse tervise arutelu ei pea tingimata olema õpetamise vormis. Jo õpetab, et alusta vestlust küsimusega «Kas teile koolis on sellisest asjast räägitud?» või «Kas teil sõbrannadega on olnud sellist kogemust?».