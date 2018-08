Mida teha, kui oled oma lapse lähedusest väsinud?

«Ma usun, et peaaegu kõik emad on seda mingil hetkel tundnud. See on normaalne,» kinnitab imetamisnõustaja ja peretoetaja Marianne Tobro. Beebi vajab väga palju lähedust, sest see on talle ellujäämiseks oluline. Kui laps imetab tihti, tahab öösel kaisus magada ja päeval kogu aeg süles olla, on tegemist suure lähedusvajadusega lapsega. Loomulikult see väsitab ema. «See on täiesti okei, et sa vahepeal tahad tunda, et su keha on sinu oma, ning see ei tähenda, et sa ei armasta oma last (või meest) või oled halb ema.»