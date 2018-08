Unistus igavesest elust

USA kirjanik Rachel Heng kirjeldab ulmeromaanis «Suitsiidiklubi» äärmustesse jõudnud tervise- ja pikaealisusekultust. Arvate, et see on liialdus? Kas ikka on? Heaolu vohamine näitab, et inimkond otsib igavest elu ning aina vähem suudame eristada teadust ebateadusest.