Kuus nippi, kuidas nahk sügise tulekuks ette valmistada

Euroapteegi apteeker Irina Papkina annab nõu, mida nahahoolduses sügisele vastu minnes muuta ning nahk terve ja säravana hoida.

Koori nägu ja keha

Nahka tuleb koorida regulaarselt ja aastaringselt, kuid sügisel ja talvel on vajadus selleks veelgi suurem. Naha koorimine aitab vabaneda surnud rakkudest ning puhastada poore, ühtlasi kiireneb rakkude uuenemine ja paraneb vereringlus. Mida rasusem nahk, seda sagemini tuleks nahka koorida.

Samas, nagu iga asjaga ei tohi ka koorimisega liialt hoogu minna – liiga sage koorimine või teraline koorija pigem kahjustab nahka ning muudab selle veelgi tundlikumaks. Kuivema näonaha puhul tuleks piirduda paari-kolme korraga kuus, rasusema puhul umbes korraga nädalas. Nahka võib koorida nii looduslike koduste vahenditega nagu kaerahelbe-piima segu või pruun suhkur oliivõliga, aga soovi korral leiab õiged tooted apteegikosmeetika riiulilt.

Kasuta niisutavaid maske ja kreeme

Sügise saabudes tuleks taas välja otsida kreemid ja maskid, mis nahka niiskuse, kõleda tuule ja jaheda ilma eest kaitsevad ning selle pehmeks ja sametiseks muudavad. Kui suvel vajab nahk kreeme vähem või pigem peaks need olema niisutavad, siis sügise lähenedes tuleb võtta kasutusele tummisemad kreemid. Ideaalsed sügisperioodi kreemid sisaldavad kakao-, avokaado- või mandliõli, A-, C- ja E-vitamiini.

Seejuures tuleb aga silmas pidada enda nahatüüpi ning valida just sellele sobiv toode. Reegliks on, et kuiva nahatüübi puhul pigem toitev, rasuse puhul aga niisutav kreem. Kindlasti tasub oma nahka toita ja hellitada ka erinevate maskidega, mida kas ise kodus valmistada või apteekrilt, kosmeetikult nõu küsides soetada.

Kindlasti peab sügise tulekul uuendama ka naha puhastamiseks mõeldud tooteid. Mõistlik pole kasutada näo puhastamiseks seepi või pesugeeli, vaid piima ja näovett. Väga populaarne mitsellaarvesi sobib näo puhastamiseks hästi ka sügisel.

Soeta kosmeetikariiulile looduslikud õlid

Niisutavatele kreemidele ja maskidele sarnase toimega on ka erinevad looduslikud õlid. Kuigi rasuse naha puhul võib õlide kasutamine tunduda esialgu veidi võõras, on nende toimel nahk säravam.

Looduslikud nahaõlid ühtlustavad rasutaset ning on seega head abimehed pooride puhastamisel ning võitluses vistrikega. Samuti muudavad need naha pehmemaks, elastsemaks ning takistavad kasulike toitainete väljutamist. Levinumad looduslikud õlid, mida nahahoolduses kasutada on näiteks jojoobi-, argaania-, makadaamia-, oliivipuu- ja kanepiõli.

Ära jäta unarusse huulte eest hoolitsemist

Naha eest hoolitsedes ära unusta, et ka huuled vajavad sügise saabudes ja muutlike ilmadega eraldi hoolt. Aina külmemaks muutuvate ilmadega kipuvad huuled lõhenema ning kuivaks muutuma. Selleks puhuks otsi endale sobiv ja parajalt niisutav huulepalsam, mis sisaldab kasulikke vitamiine ning looduslikke õlisid – pehmendava toimega on näiteks kookos- ja shea-õli, E-vitamiin, mesilasvaha ning aaloe.

Joo piisavalt vett

Ära unusta, et lisaks õigete ilu- ja kosmeetikatoodete kasutamisele on sügisese nahahoolduse oluliseks osaks ka piisavas koguses vee tarbimine. Veepuuduse korral muutub nahk kuivaks, pingutatuks ja ketendavaks – kuiv nahk on aga välismõjudele väga tundlik ning vananeb kiiremini. Vee joomine niisutab nahka, viib kehast välja kahjulikud jääkained ning hõlbustab punnidest ja aknest vabanemist.

Söö vitamiine, et organism püsiks terve

Terve naha saladus peitub eelkõige inimese sees – kui keha pole saanud piisavalt vitamiine ja toitaineid, muutuvad hapramaks ja tundlikumaks ka nahk, küüned ja juuksed. Piisavas koguses vitamiine ja mineraale ei saa aga alati kätte vaid toidu kaudu. Seega tasub sügise lähenedes, mil päevad muutuvad lühemaks, ilmad külmemaks ning päike kaob aina rohkem pilve taha, juba varakult endale apteegist vajalikud toidulisandid valmis varuda.

Naha tervise parandamiseks on oluline on tarbida nii A-, B-, C-, D- ja Q-vitamiine kui ka räni, kaltsiumit ning oomega-3-rasvhappeid. Vitamiinid ja mineraalained mängivad olulist rolli naharakkude uuenemisel, naha taastumisel, elastsuse tagamisel ning niisutamisel.