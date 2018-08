Eesti mood tuli tänavale

Mille poolest on Eestis parem elada kui mujal maailmas? Vastuseid on sadu, kuid üks neist kuulub ka riidekapi valdkonda. Eesti on ainulaadne koht juba selle poolest, et siin on disainerimood kättesaadav igale inimesele. Meil on väikese turu kohta ebaproportsionaalselt palju andekaid loojaid! Kuid õnneks on siitkandi rahvas – olgugi meid vähe – väga moejulge ning originaalsest väljanägemisest huvitatud. Siiski leidub neidki, kes ikka veel usuvad moekunstiga kaasas käivaid müüte, näiteks et see on kosmiliselt kallis, eluvõõralt ekstravagantne ning passib selga vaid ideaalse modellikeha omanikele. Nende müütide ümberlükkamise eesmärki täitiski eeskätt Augustiunetuse raames aset leidnud etendus “Mood kõnnib tänaval.” Iga juhuslik mööduja sai oma silmaga veenduda, kui mitmekesine, kaunis ja kantav on kohalik moedisain ning kui võrratult see kõikvõimalike kehatüüpidega päriselu elavate inimeste selga sobib.