Kümme moodust, kuidas trennita kaalust alla võtta

Vähenda stressi

Stress võib mõjutada sinu ainevahetust ja seedimist. Keha ei erista füüsilist ja vaimset stressi. Mida rohkem stressis on keha, seda kramplikumalt hoiab ta kinni kogutud reservidest.

Tarbi rohkem proteiini

Proteiin on keha jaoks oluline mitmel põhjusel, kuid lisaks aitab see hoida kõhu kauem täis.

Piisavalt kiudaineid

Kiudaineid tarbiakse sageli liiga vähe. Kiudaineid saab mitmetest puu- ja juurviljadest, täistera saiast, pastast ja ubadest. Kiudained aitavad hoida täiskõhutunnet ning parandavad ainete imendumist organisim.

Maga rohkem

Mida väsinum on keha, seda vähem toodab keha hormooni, mis käsib söömine lõpetada. Lisaks aeglustab unepuudus ainevahetust ning keha ei ole võimeline lagundama toitaineid nii kiirelt ja efektiivselt.

Söö aeglasemalt

Aastaid on aeglasemat söömist seostatud parema seedimise ja madalama kaaluga. 2011. aastal avaldas Journal of Clinical Nutrition uurimuse, mille kohaselt ülekaalulised inimesed kalduvad oma toitu vähem närima isegi, kui kõigil katsealustel oli sama toit ja sama suured ampsud.

Söö rohkem juurvilju

Lihtne viis süüa rohkem (eriti, kui armastad näksida), kontrolli, et 75 protsenti sinu taldrikust moodustaks juurviljad. Pole võimalik süüa liiga palju tumedaid lehelisi nagu lehtsalat, brokoli või spinat. Seega söö neid nii palju kui jaksad enne magustoidu juurde asumist. Avastad hiljem, et ei vajagi pärast sööki palju kartulikrõpse, et saavutada soovitud rahulolutunnet.

Piira väljas söömist

Lihtne on lõunal külastada mõnd kohvikut või premeerida end õhtul restoranis käiguga. Toit tundub alati maitsvam, kui see on tehtud mõnes muus köögis peale enda oma. Üks põhjusi on selles, et seal on hulganisti rohkem soola ja rasva kui sina enda toitudele paneksid.

Väldi suhkruseid jooke

Enamus inimesi teavad, et karastusjoogid pole neile head. Seetõttu on osad valitsused lisanud nendele suhkrumaksu. Isegi, kui valid enda arvates tervislikuma, dieet-variandi, teeb see organismile karuteene. Dieetversioone erinevatest karastusjookidest on seostatud kaalutõusuga, kuna see aktiveerib sinu magusanäärmed ning jätab sind himustama muid kaloririkkaid palasid.

Kasuta väiksemat taldrikut

Enamus inimesi on kasvanud peres, kus õpetati, et sööki järele ei tohi jätta. Isegi täiskasvanuna on meil see sisse programmeeritud. Selle lahenduseks võta kasutusele väiksem taldrik.