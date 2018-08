Luksusbränd ALPAKA osaleb moepealinna tippmessil

ALPAKA kaasasutaja ja tegevjuht Peeter Pappel kiidab Pariisi messi rahvusvahelisust ja head mainet. «Meie jaoks on Pariisi mess kahtlemata üks olulisemaid kanaleid rahvusvahelise ostja leidmiseks. Käime iga aasta ka teistel messidel Saksamaal, Ameerikas ja Jaapanis, ent nende külastajaskond on pigem regionaalne,» räägib Pappel. «Viimastel aastatel oleme panustanud palju ka messiboksi kujundusse ja see on toonud palju positiivset tagasisidet ja ka tellimusi. Aasta-aastalt käies kasvab tasapisi ka brändi tuntus, on tekkinud püsikliendid ning ka maailma tuntuimad poed on hakanud meid üles leidma. Ka sel aastal ootame messilt olulist tellimuste kasvu. Sel suvel kinnitas EAS ka ettevõtte arenguplaani järgmiseks pooleteiseks aastaks, ühtekokku toetatakse seitsmel välismessil osalemist. Pariisi mess on neist esimene.