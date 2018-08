Retseptisoovitus: üllata vabariigi pidupäeval lähedasi räimerullide ja lumepallisupiga

«Kindlasti võiks 20. augusti pidupäevalaual olla Eesti rahvuskala räim, millest saab teha imemaitsvaid rulle. Räimerulli tegemine on lihtne ning soovitan kõigil vähegi söögitegemisega sina peal olevatel inimestel rullitegu eelmisel õhtul ette võtta,» sõnas Jörgen Kohal. «Räimerullide tegemiseks on vaja suhkrut, soola, äädikat, tilli ning sibulat. Ideaalse maitse saavutamiseks peavad rullid külmikus marinaadi all seisma terve öö.»