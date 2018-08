Oled krooniline hilineja? Tõenäoliselt on sul need head omadused

Business Insider vahendab, et hajameelsed inimesed on tihtipeale edukad, loomingulised ja optimistlikud.

Erinevad uuringud näitavad, et alatasa hilinevatel inimestel on enamasti käsil palju projekte, mistõttu rööprähklemine võib nende ajataju kergesti ära kaotada.

Kuna nende positiivne ellusuhtumine paneb nad uskuma, et neil on rohkem aega, kui neil tegelikult on, tundub ka tähtaegadest kinnipidamine neile niivõrd keeruline, kirjutab Stylist.