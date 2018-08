Vaata järele! Kui tihti peaksid tegelikult pesu pesema?

Teksapüksid Teksapükste liigne pesemine mõjutab nende värvi ja vormi. Teksapükste disainer Donna Ida soovitab pükse pesta pärast viiendat või kuuendat kandmiskorda. «Ma kannan teksapükse viis kuni kuus korda enne, kui nad ära pesen, ja pesen neid ainult külma veega. Kuumad temperatuurid rikuvad teksasid ja 30 kraadi on liiga kuum,» sõnas ta The Telegraphile.

Nathalie soovitab kleiti värskendada ise tehtud spreiga, segades üks osa viina kokku kahe osa veega. Samuti rõhutab ta, et oluline on jälgida riietel olevat hooldusjuhendit. See on seal põhjusega.