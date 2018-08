Hüvasti, soulikuninganna! 15 Aretha Franklini tsitaati elust, surmast ja armastusest

«Iga sünnipäev on kingitus. Iga päev on kingitus.»

«Kuningannaks olemine ei tähenda laulmist ja diivaks olemine ei ole laulmisega seotud. See on seotud inimeste teenimisega. Ja sinu sotsiaalse panusega ja kodanikupanusega samuti.»

«Me kõik väärime ja vajame austust, mees või naine, must või valge. See on meie põhiline inimõigus.»