Galerii: staaripaarid, kes said tuttavaks pimekohtingul

Prints Harry ja Meghan Markle

Prints Harry ja tema abikaasa Meghan Markle olid kihlatud, kui andsid oma esimese teleintervjuu, milles tunnistasid, et nad ei oleks kunagi kohtunud, kui ühine sõber ei oleks neid kokku juhtinud. Prints Harry oli enda sõnul väga positiivselt üllatunud, kui kaunist Meghanit esimest korda nägi. Kosjasobitujaks oli Harry lapsepõlvesõber Violet von Westenholz – Ralph Laureni moebrändi avalike suhete juht, keda näitlejanna Meghan tundis moemaailma kaudu.

Tom Brady ja Gisele Bundchen

Üllataval kombel kohtusid Tom Brady ja Gisele Bundchen pealtäha väga igaval moel. 2009. aastal tunnistas Brady väljaandele Detailsmagazine intervjuud andes, et sõber ässitas teda supermodelliga kohtingule minema kõigest paar nädalat pärast näitleja Bridget Moynahanist lahkuminekut. «Sõber ütles, et tunneb minu naisversiooni,» ütles ta. Hea sõber oskas aimata, et paari vahel võib tekkida säde. Kolm aastat hiljem nad abiellusidki ning nüüdseks on neil kolm last.

Adam Shulman ja Anne Hathaway

Anne Hathaway ja tema abikaasa Adam Shulman kohtusid 2008. aastal, kui sõbrad nad kokku sobitasid. «Me kohtusime tänu ühistele sõpradele,» tunnistas Shulmas 2008. aastal väljaandele Life & Style.

Brad Pitt ja Jennifer Aniston

Väljaanne The Daily News pühendas kunagisele Hollywoodi superpaarile eriväljaande, milles avaldas, et Brad Pitt ja Jennifer Aniston kohtusid pimekohtingul. Kohtingu orkestreerijaks olid nende agendid.

Benji Madden ja Cameron Diaz

Kuigi Benji Madden ja Cameron Diaz tundis teineteist juba varem, ei olnud neid ametlikult omavahel tutvustatud enne kui Diaz korraldas õhtusöögipeo, kuhu Nicole Richie ka Maddeni kaasa võttis. Seal elutoas said nad tuttavaks ja seal samas toas ka abiellusid. «Me abiellusime oma elutoas sõprade seltsis,» ütles Diaz väljaandele E!. «Meil oli tagaaias tenniseväljakul väike pidu.»

Emily Blunt ja John Krasinski

Emily Blunti ja John Krasinski viis kokku Anne Hathaway. 2008. aastal mängisid Blunt ja Hathaway koos filmis «Saatan kannab Pradat» ja näitlejanna korraldas oma sõprade vahel kohtumise, mis kandiski vilja. 2011. aastal tunnistas Krazinski intervjuus Ellen DeGeneresele, et tema armus esimesest silmapilgust. «Ma ei otsinud tegelikult suhet,» tõdes ta, «Aga ma sain temaga kokku ja olin nii närvis ja mõtlesin, et «oh ei, ma armun temasse ära.» Ma surusin ta kätt ja ütlesin: «Sa meeldid mulle.»»

Elsa Pataky ja Chris Hemsworth

Hemsworth ütles Hispaania telesaates El Hormiguero, et kohtas oma naist Elsa Patakyt pimekohtingul. Hiljem tunnistas ta lisaks, et sai kohe esimesel kohtamisel aru, et see naine ongi tema jaoks õige.

Khloe Kardashian ja Tristan Thompson

Kuigi Khloe Kardashian oli varemgi NBA-staariga suhtes, tuli tal Tristan Thompsoniga tutvumiseks minna pimekohtingule. Tõsielusaates «Keeping Up With The Kardashians» avaldas Khloe, et tema korvpallurist sõber Brandon Jennings tahtis talle hirmsasti kedagi tutvustada. Kuna Khloe ei tahtnud pimekohtingule minna, seadis sõber talle lõksu ja kutsus Tristani lihtsalt õhtusöögile kohale. Noorte vahel tekkis aga kohe side, millest nüüdseks on sündinud laps. Paraku ei ole neil hästi läinud, sest väidetavalt pettis mees Khloet sünnituse ajal.

Hilarie Burton ja Jeffrey Dean Morgan

E! News andmetel kohtusid Hilarie Burton ja Jeffrey Dean Morgan esimest korda topelt-pimekohtingul. Jensen Ackles korraldas paari kohtumise koos oma abikaasa Danneel Acklesiga. Hiljem tunnistas Morgan, et pärast õhtusööki jäid nad tekiilat jooma ja edasi läks kõik iseenesest. Nüüdseks on nad abielus ja kahe lapse vanemad.

Blake Lively ja Ryan Reynolds

Blake Lively ja Ryan Reynolds kohtusid samuti topeltkohtingul, kusjuures nad tulid kumbki teise inimese kaaslasena. «Tema oli kohtingul teise mehega ja mina teise naisega,» tunnistas Reynolds hiljem väljaandele Entertainment Weekly. «See oli kõigi jaoks väga veider kohtumine, sest üle laua käisid sädemed.»

Taylor Swift ja Calvin Harris

Swift ja Harris kohtusid 2015. aastal tänu sõbrale Ellie Goulding. Goulding pihtis väljaandele The Sun: «Ma mängisin kosjasobitajat, see on tõsi. Calvin on nii hea sõber ja ta on nii fantastiline, Taylor on nii lahe inimene ja ma armastan teda. Ma mõtlesin, et nad on mõlemad nii vinged inimesed ja väga pikka karvu, nad sobiks suurepäraselt kokku.» Kahjuks nüüd me teame, et nende suhe ei kestnud kaua.