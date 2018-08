Pidupäeva koogiretro: kräsupead ja moorapead on endiselt head

Plaadikorbid, kaneelisaiad, kohupiimakorvikesed, kräsupead, vahukooretordid, vahvlid, rullbiskviidid, õuna-, marja- ja rabarberikoogid – neid tehti 90ndatel Eesti maa-ja linnakodudes loendamatutes retseptimugandustes. Kuigi nende kõrvale on tasahilju hiilinud uusi eelistusi, pole ükski tollastest tüüpküpsetistest meie ahjudest siiani päris välja tõrjutud, pigem kipuvad need maitsetekülluses ajuti lihtsalt ununema.

Pärtel, kes aasta eest pani tollastest küpsetistest kokku kogumiku “Nostalgilised tordid ja koogid” ning võitis sellega aasta kokaraamatu tiitli, kogus ja kirjutas juba koolitüdrukuna ruudulisse kaustikusse retsepte. Muuhulgas leidis ta sinna kleebitud ajalehtede retseptiväljalõigete hulgast artikli “Pidulaud kitsastel aegadel”, kus soovitatakse ilma muna, või ja piimata õunakooki. Samuti olid pöördeliste 90ndate algul päevakorral kaerahelbed: soovitati kaerahelbekooki ja isegi kaerakilet. Põhjendust sai lugeda sealtsamast: kaerahelbed on üks väheseid talongikaupu, mida enamikul on õnnestunud ka poest kätte saada – isegi talongid ja pikas poesabas seismine ei andnud kindlust, et kas või ettenähtud koguse näiteks suhkrut osta õnnestub. Ajuti sai ka võid ja saia üksnes talongi eest, ka kanamunad olid poes haruldus.

Pärtel elas maal, kus toidukraamiga oli muidugi palju lihtsam. See, et maamajapidamises peeti kanu-loomi ja kasvatati kõikvõimalikke aiasaadusi, oli reegel. Temagi kodus olid kanade kollased munarebud näiteks biskviittainaks võtta. Üks variant oli segada tainasse oma aia õunu ja teha hõrku õunakooki. Teine võimalus oli küpsetada kohevat rullbiskviiti. Piisas, et kodus oli jahu, mune ja suhkrut, keldrist toodi välja moosipurk, ning rullbiskviit saigi valmis. “Tollaseid küpsetisi iseloomustab just lihtne toore,” märgib ta.