Ema mure: laps läheb kooli, aga ei julge veel üksi koduski olla

Ta on suhteliselt arg suhtleja ja kergeusklik – ma kohe siiralt kardan teda üksi kuhugi kaugemale saata. Kuidas õpetada talle julgelt kodus üksi olemist? Oodatud on igasugused nõuanded.»

Oluline on see, et ta ise tahab proovida järjest rohkem iseseisev olla. Harjutada saab seda samm-haaval, pakkudes rohkem võimalusi. Koolitee koos läbi käies, seejuures arutledes, kus tuleb üle tee minna, millal võib jne. Seejuures võib ju kokku leppida, et lähete koos, kuid tema ise jälgib ja seletab, kuidas tohib jne. Salaja ise järgi käia enda rahustamiseks ei pruugi anda turvatunnet ja ei tekita ka omavahelist usaldust. Pigem võikski leppidagi kokku, et käite tema järgi ja vajadusel pakute kindlustunnet.