Need 5 ajaloolist naist muutsid sinu elu!

Marie Curie, kes on päritolult poolakas, on läinud ajalukku oma erakordsete teadustöö saavutuste eest. Üheskoos abikaasa Pierre Curie'ga avastati hulgaliselt uusi radioaktiivseid keemilisi elemente, nagu näiteks raadium ja poloonium, millele pandi nimi Curie kodumaa auks. Marie oli esimene naine, kes võitis Nobeli preemia ja on tänaseni ainus inimene, kes on võitnud kaks Nobeli preemiat teadustöö eest erinevates valdkondades.