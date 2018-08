Naine nõuab lahutust: mees tahab mind seksiga tappa!

Kurb lugu leidis aset Oyo osariigis Nigeerias, kus kohtus andsid tunnistusi Baliki Oke ja tema abikaasa Arowolo. Nende abielu oli kestnud seitse aastat ja paaril on kuueaastane poeg.

Vanguard kirjutab, et naine pöördus kohtusse juulikuus. «Arowolo läheb põllule väga vara hommikul ja ta ei oota, et ma viiksin talle lõunasöögi. Selle asemel tuleb ta koju ja seksib muga kaks korda, ning läheb seejärel tagasi põllule. Õhtul esitab ta taas nõudmisi. Iga kord, kui ma talle vastu hakkan, peksab ta mind, kuni alla annan. Ma olen otsustanud loobuda oma elu nimel. Palun, jumal, lahutage see abielu,» anus naine kohust.

Arowolo ei lükanud naise väiteid ümber ning selgitas, et tal on lihtsalt kõrge libiido: «Ma olen väga palju vaeva näinud, et oma suurt seksihimu taltsutada, kuid see pole õnnestunud. Tõde on see, et ma ei saa eluga ilma seksita hakkama. Ma ei saa töötada, süüa ega mängida, seks on mu elus tähtsam kui miski muu.»

Arowolo sõnul on ta räigelt kannatanud selle kümne päeva jooksul, mis naine enam temaga ei ela. «Ma ei ole läinud tööle, ma olen tema sugulasi palunud, et nad minu eest kostaksid.» Mees ei tahtnud, et abielu lahutataks ning lubas kohtule, et katsub oma seksihimu kontrolli all hoida, tuleks naine vaid tagasi.