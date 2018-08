«Naistejutud»: paljastame sekspoe telgitagused!

Millised on need mured, millega Eesti inimesed sekspoodi pöörduvad, millega soovitakse abi saada? Mis on need hitt-tooted, mida ikka ja alati ostetakse - kui populaarsed on mänguasjad, dildod? Kui väga teatakse aga erinevatest geelidest-kreemidest, mis libiidot toetavad? Kes on tüüpilised sekspoe kliendid? Kuidas üldse alustada kõige selle avastamist, mida seksikal turul pakkuda on?