Üllatav asi, mida Jackie Kennedy iga kingapaariga tegi

Kathy McKeon töötas Jackie Kennedy assistendina 1964-1977 aastatel. Tahes-tahtmati tõmmati ta ellu, millest muu maailm oskas vaid und näha. Õppides Jackie Kennedyt lähedalt tundma, teadis assistent Kathy, et elegantsel kaunitaril oli üks jalg teisest lühem, edastab Aol.

Tohutust valikust enim pälvis aga assistendi tähelepanu fakt, et Jacki lasi igal paaril ühe jalatsi talda kannaosas 6 mm jagu tõsta, et kompenseerida oma jalgade pikkusest tulenevat vahet.

Arvestades seda, kui vähe on tegelikult 6 mm, on hämmastav, kui palju tähelepanu Jackie detailidele pööras. Samasuguse hoolega restaureeris ta ka Valge Maja toimetas renoveerimissaate käsikirja.

Siiani ei tea aga paljud inimesed, et Jackie Kennedy sai jalatsite muutmiseks inspiratsiooni tõenäoliselt oma abikaasalt John «Jack» F. Kennedylt, kes kannatas seljavalude käes. Nimelt olid noored kaks aastat abielus olnud, kui Jack pöördus seljavaludega dr Janet Travelli poole ning tuli välja, et valude põhjuseks olid mehe erineva pikkusega jalad. Dr Powellist sai hiljem presidendi isiklik arst ja võib eeldada, et kui ta lasi tõsta mehe kingataldu, tegi ta seda ka naisel.