Poliitikueluga kaasneb paratamatult suurenenud avalikkuse tähelepanu. Eriti just naisi kritiseeritakse sageli nende rõiva- või aksessuaarivalikute üle, kuid seda toredam ja värskendavam on näha, et paljud tuntud naistest jäävad oma stiilile truuks ning julgevad moevallas teha naksakaid valikuid.