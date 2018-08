SÕBRANNA NÄDALAHOROSKOOP: aeg on heita maskid, vaid nii tuleb su ellu tõeline armastus!

Intuitsioon on tavapärasest tugevam, võid jõuda oluliste taipamisteni või näha tähenduslikke unenägusid, mis aitavad sul enda vajadusi ja võimalusi paremini lahti mõtestada. Väga hea aeg hingehaavade ravimiseks ja minevikutaagast vabanemiseks. Tasub julge pilguga endasse vaadata, et sisemist tasakaalu saavutada.

Hea nädal suhete arendamiseks ja usalduse suurendamiseks nii armsama kui ka sõpradega. Ole avatud ja heida kaitsvad maskid maha, julge näidata enda tõelist olemust, siis on teisedki vastuvõtlikud ja valmis end avama. Näita välja, et hoolid, nii saad kinnitust sellele, et sindki armastatakse ja mõistetakse.