Puust ja punaseks: kui seksuaalselt iharad naised tegelikult on?

Mehi õpetatakse olema avalikult seksuaalsed murdjad, naistel kästakse aga olla tagasihoidlikumad. Väljaandes Big Think arutlevad seksuaaluuringute autor Meredith Chiver ja Daniel Bergner, et see, kuidas ühiskond naisi kujutleb, on kaugel tõesest.

Sageli kujutletakse, et naised tahavad monogaamset ja turvalist suhet, kuid erinevates eksperimentides on selgunud, et naised on kaugel stereotüüpidest. Samal ajal kui mehed käitusid ennustatavatel viisidel ja neid erutasid fotod, mis eeldatavalt neid pididki erutama (heteropaarid seksimas, naised omavahel seksimas), siis naistel ei paistnud olevat mingit kindlat reeglistikku, mille olemasolu korral midagi füüsilist juhtus. Uuringutes osalenud naised väitsid, et neid erutavad asjad, mis eelduste kohaselt peaksidki neid erutama, kuid füüsis näitas, et tegelikkus oli sootuks laiapõhjalisem – nii näiteks erutas naisi pilt seksivatest bonobodest (kuigi meeste jaoks ei teinud see midagi).

Selgus, et on üsna suur kontrast selle vahel, mida naised ütlevad ja mis nende kehadega tegelikult toimub, kuid selleks, et naiste seksuaalsust lähemalt uurida, tuleb kõigepealt peast visata igasugused konstruktsioonid ja «oleksid-poleksid-peaksid».

Ka Meredith Chiver on leidnud, et naiste uurimine on raske, kuna naised sageli räägivad asju, mida uurijad (=ühiskond) justkui kuulda tahavad. Küll aga on tema uuringutest selgunud, et naised on seksist sama huvitatud kui mehed – kui isegi mitte enam. Nii näiteks võib pilt erektreerunud peenisest esile kutsuda momentaanse kehalise reaktsiooni, mis tõukab ümber arvamuse, et naised vajavad «soojenemiseks» rohkem aega.