Retseptisoovitus: kodused gnocchi'd salvei ja võiga

Keeda kooritud kartulid soolavees pehmeks ning pärast kurnamist tõsta veel paariks minutiks ilma kaaneta soojale pliidile tagasi nii, et need kuivaks auraksid.

Kohe kui kartulid on piisavalt jahtunud, et neid katsuda kannataks uha neile juurde 2 dl jahu, 1 tl soola ning muna. Sega alguses kahvliga segi, ning siis töötle kätega kiiresti ühtlaseks taignaks. Võimalik, et pead veel pisut jahu lisama - eesmärgiks on selline tainas, mis tundub kerge, aga seisab koos.