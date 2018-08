Galerii: identsed kaksikõed elavad identseid elusid

Vähe sellest, et õed on äravahetamiseni sarnased, kannavad nad ka ühesuguseid riideid, söövad samu lemmiksööke ning töötavad lennusaatjatena alati ühes vahetuses. Nad on kogu aeg koos ja ei kujuta oma elu teisiti ettegi. «Me teeme harva midagi ilma teineteiseta ja oleme kahtlemata igas mõttes identsed,» ütlesid kaksikud väljaandele Yahoo.

Inglismaal Birminghamis elavad õed on enda sõnul ka parimad sõbrad. Neile väga meeldib võimalus iga päev sama punast töövormi kanda. «Kui me kandideerisime Virgin Atlanticusse tööle, siis ütlesime, et ei võta tööd vastu, kui üks kaksikutest ei peaks tööd saama,» ütles Anna.

Õdede lähedased oskavad märgata nende väikeseid füüsilisi erinevusi ja teevad neil vahet. Lennureisijate silmis on nad aga raskesti eristatavad ja sageli on inimesed hämmingus, et «näevad topelt». «Nad ütlevad midagi sellist, et «Ma just nägin sind vahekäigu otsas, kuidas sa nii kiiresti siia jõudsid»,» naeris õde. «Imeline tunne on kõike koos teha ja oma õega jagada.»

Kaksikõed on hakanud oma identset elu ja igapäevaseiklusi sotsiaalmeedias jagama. Anna sõnul tegid nad seda peamiselt endale, et saaks ühiseid reise meenutada, kuid ootamatult on nad saanud väga menukaks.

Õed Anna ja Laura riietuvad ka vabal ajal ühesuguselt, sest neile meeldib see, kui võõrad jahmunult nende poole pöörduvad ja nende sarnasuse üle imestavad. «Meil on isegi samad lemmiktoidud ja huvid, seetõttu näksime tihti sama sööki ja käime koos poodides,» lisas Anna.

Õed elavad koos oma vanemate juures ja pingutavad selle nimel, et iga detail nende elus oleks samasugune. Seetõttu tuleb neil vahel ka tööl vahetusi ümber sättida, et saaks kindlasti koos tööle minna.