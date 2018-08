Seitse toitu, mis leevendavad menstruatsioonivaevusi

Ingver

Värske ingveritee joomine võib aidata kõhuvalu leevendada. Naiste peal tehtud uuringud on näidanud, et ingver aitab menstruatsioonivalusid leevendada sama hästi kui ibuprofeen. Ingveritee tegemiseks lõika pöidlasuurune ingverijuurikas peenikesteks viiludeks. Vala selle peale kuuma vett, lisa viil sidrunit ja lase teel 5 minutit tõmbuda.

Lõhekala

Uuringud on korduvalt näidanud, et palju oomega-3-rasvhappeid söövatel naistel on leebemad menstruatsioonivalud. Rasvased kalad nagu lõhe, makrell, heeringas, forell ja sardiinid sisaldavad neid põletikuvastaseid rasvu eriti palju, mistõttu tuleks kala süüa vähemalt kaks korda nädalas. Lisaks saab oomega-3-rasvhappeid linaseemnetest ja Kreeka pähklitest.

Veiseliha

Veiseliha tasub päevade ajal süüa selle suure rauasisalduse tõttu. Vererohkete päevadega on rauale lisatähelepanu pööramine eriti tähtis. Väga paljud naised kogevad menstruatsiooniaegset rauavarude langust, mis põhjustab väsimust ja kurnatustunnet. Kui sa veiseliha ei salli, söö rohkem spinatit, ube ja läätsesid. Kui siiski energiatase kuidagi ei taastu, oleks mõistlik teha vereanalüüs.

Rohelised lehtköögiviljad

Roheline salat ei ole asi, mis enamikul suu vett paneks jooksma, kuid sealt saab palju kasulikke aineid, mis tervist ja enesetunnet parandavad. Näiteks on lehtkapsas, spinatis ja brokolis võimsalt magneesiumit, mis leevendab kõhuvalu ja mõjub ka üldisele enesetundele rahustavalt. Lisaks on salatilehtedes palju vitamiine, kaltsiumit ja kaaliumi, mis kõik on uuringutes näidanud menstruatsioonivaevuste leevendamisel häid tulemusi.

Naturaalne jogurt

Peale selle, et kaltsium vähendab päevadeaegset kõhuvalu, on tõestatud, et see aitab oluliselt maandada ka premenstruaalse sündroomi sümptomeid. Jogurtis on probiootikume ehk «sõbralikke baktereid», mis toetavat tervet seedesüsteemi ja aitavad leevendada puhitustunnet.

Tume šokolaad

Nii mõnigi naine tunneb päevade ajal tungivat šokolaadiisu. Liigne suhkur ei ole aga hea mõte, sest see võib ebameeldivad sümptomid veelgi tuntavamaks teha. Proovi tumedat šokolaadi, milles on võrreldes piimašokolaadiga vähem suhkrut ning lisaks hea annus magneesiumit.

Päevalilleseemned

Päevalilleseemned on suurepärane E-vitamiiniallikas. E-vitamiin tuleb kasuks nii rindade tundlikkuse kui kõhuvalu leevendamisel. Lisaks saab seda kergesti avokaadost, munadest, maksast ja mandlitest.