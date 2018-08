Loore Linnu elu mängureeglid. Asi, millega suudab elus leppida vaid väärikas inimene

Benjamin Franklin on öelnud: «Kui siin ilmas on midagi kindlat, siis on need surm ja maksud.» Sellele võib julgelt lisada: «...ja ka see, et kõik kogu aeg muutub.»

Sageli peljatakse millegi lõppemist. Lõpp on justkui igavene, pöördumatu ja muutumatu, seda ei saa kontrollida ega ka ära hoida. See on justkui midagi ebaloomulikku, sageli ebaõiglane. Vahest hirmutab inimest kontrolli puudumine elusündmuste üle?

«Kui ma piisavalt vaeva näen, saan oma elu kontrolli all hoida,» usub nii mõnigi. Aga ei saa. Lõpud ja lõppemised tulevad ikkagi ja nende üle kontrollivõimalus paraku puudub. Vahel tulevad lõpud äkki, hoiatamata, lõhkudes seni igavesti kestvana näiva. Jah, muuta ei saa midagi, mis on sinu ümber, ei sündmusi, mis toimuvad ikka ega inimesi, kes sind ümbritsevad. Aga muuta saab oma suhtumist, nii inimestesse, sündmustesse kui lõppudesse - see on ainus, mida teha saab.

Ja – midagi, mis tuleb ära õppida, on omaksvõtt ja leppimine. Vastu sõdimine ei aita ei edasi ega tagasi. Lõpp on lõpp, aga! Selles on alati peidus algus. Alati! See on eluringi seadus, eluring ongi ju muutuste tsükkel. Nagu kogu looduse ringkäik – igavene muutumine. Kuid igal etapil on täita oma ülesanne – võta teadmiseks, arvesta sellega.

Ikka kustub mõni tuli

Vana hindu jutt räägib noorest naisest, kes kaotas poja. Naine ei suutnud kaotusega leppida. Ta käis majast majja, kandes oma surnud poega süles, kerjates raha poja ravimite jaoks. Ta oli murest murtud ja ahastuses. Keegi soovitas tal minna Buddha juurde abi küsima. Tulvil kaastunnet, saatis Buddha naise uuesti teele, öeldes, et annab ravimid, kui naine toob talle peotäie sinepiseemneid perest, kus pole keegi kunagi ühtegi lähedast kaotanud. Naine käis perest perre aga ei leidnud mitte ühtegi sellist.

Viimaks naine mõistis, vaadates mäeküljel istudes kauge küla kustuvaid tulesid, et ta pole ainus. Ikka kustub mõni tuli, ikka süttib kusagil uus. Naine mõistis, et kaotusega leppimine on ainuke võimalik viis, et edasi minna, nii tema kalli poja hingel kui ka temal endal oma eluga.

See on väga vana lugu aga selle meenutamine on kuidagi lohutav – leppimine on uue alguse jaoks ainuke võimalus.

Iga elumuutuse eel on tõenäoliselt olnud midagi, mis tingib vajaduse teistmoodi elukorralduseks, kas mõni raske sündmus, tööalane ebaõnnestumine, haigus, suhte lõppemine. Kuid kui seda suuta vaadata kui sissejuhatust uude elupeatükki, uude eluetappi, võib muuta selle vähem valusaks. On lootus ennast veidigi säästa – sest kinnijäämine vanasse ei aita mitte kuidagi.