Kolmandik naistest peab end partnerist paremaks lapsevanemaks

YouGov Omnibus viis läbi uuringu, mille raames küsitleti rohkem kui tuhandet lapsi kasvatavat paari. Uuringu käigus selgus, et kolmandik naistest usub, et on edukam lapsevanem kui tema partner. Sama suur hulk meestest ka selle väitega nõustus, kirjutab Independent.

Ligi pooled nii meestest kui naistest arvasid, et mõlemad vanemad on lapse kasvatamisel võrdsed. Kuus protsenti naistest arvas, et mees on lapse kasvatamisel parem, meestest pidas end kasvatustööl paremaks samuti kuus protsenti.