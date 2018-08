Retseptisoovitus: suvikõrvitsa-juustupirukas

Suvikõrvitsa, mis piruka sisse läks, mina sel korral sipraliseerisin, aga kui sul juhtumisi spiraliseerijat olemas ei ole, siis tegelikult jäme riiv sobib täpselt sama hästi. Väga oluline on pärast riivimist/spiraliseerimist suvikõrvits korralikult sisse soolata, vähemalt 10 minutiks seisma jätta ning siis korralikult kuivaks väänata. Täiesti uskumatu, kui palju vedelikku sealt välja tuleb. Kui see etapp vahele jätta, siis ei pruugi piruka tekstuur just kõige mõnusam tulla, seega soovitan pigem natuke rohkem vaeva näha.