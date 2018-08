3 asja, mida mitte kunagi mehele öelda

Esimene asi, mida mehele mitte kunagi öelda

Sa küsid mehelt mingi asja kohta, mis on talle oluline, olgu selleks töö või miski muu. Hussey toob enda näite, mida ta võiks selle peale öelda: «Oh, ma ei tea, ma alustasin ettevõttega, mis jõustab naisi nende armuelus...»

Ja sinu vastus on: «Ah, see on nii nunnu!»

Nunnu?! Ükski mees ei taha kuulda, et eluala, mis on talle oluline, on «nunnu».

Teine asi, mida mehele mitte kunagi öelda

«Sa oled nii naljakas, kui sa tantsid.»

Meestel on Hussey sõnul niigi raske hakkama saada elegantsust nõudvate asjadega nagu tantsimine ja kui sa ütled talle, et ta näeb seda tehes naljakas välja paneb see teda tundma, et ta ei saa end sinu seltskonnas lõbusalt ja spontaanselt väljendada. Kõik, mida sa saavutad, on see, et ta tõmbub endasse.

Kolmas asi, mida mehele mitte kunagi öelda

Mees ütleb, et ta pole midagi näinud või midagi teinud või siis ei tea, kuidas üht või teist asja teha. Näiteks filmidest rääkides avaldab ta, et pole kunagi «Pulp Fictionit» näinud.

Selmet öelda «Kas tõesti? Me võiks seda koos vaadata!» ütled sa: «Appi, kuidas see võimalik on? Sa pole kunagi seda näinud?! Kas sa teed nalja?!»

Nüüd ei tunne mees enam sinuga sidet, vaid tunneb end lihtsalt lollisti.