Milline on hea ja milline halb suhe? Kas heas suhtes tülitseda tohib või peaks kogu aeg õnnelikult naeratama? Et kõigis suhetes on häid ja halbu aegu, võib olla päris raske välja mõelda, kas minu (või hea sõbra) paarisuhe on ikka normaalne või on asjad väga viltu, kirjutab psühholoog Kätlin Konstabel.