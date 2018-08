Psühholoog Kätlin Konstabel: kuidas halba suhet ära tunda?

Osa tunnuseid seostuvad meist ilmselt enamiku jaoks halva suhtega – näiteks füüsiline vägivald. Vaimse vägivalla märkamine aga on juba keerulisem. On ometi oluline osata suhte tervise märke lugeda ka siis, kui asjad nii hullud polegi – siis on reaalselt lootust kehvaks kiskuvat paarisuhet soovi korral ka parandada.

Milline on hea suhe?

Hea suhte kirjeldamiseks on kõige lihtsam mõelda, kuidas me ennast suhtes tunneme. Kui suhtes ja koos partneriga on turvaline ja mõnus, siis ongi tegemist hea suhtega. Positiivseid emotsioone peaks suhtest saama rohkem kui negatiivseid. Heas, terves suhtes austavad ja usaldavad inimesed teineteist just sellisena nagu ollakse, peetakse lugu individuaalsusest – suhtes saab olla aus.

Valitseb teadmine, et kui mul on raske, siis ma saan pöörduda esmalt just oma kaaslase poole, ta on minu jaoks olemas. Heas suhtes on tunne, et ollakse võrdsed, ka kohustused ja õigused on jagunenud võrdselt, suhe tundub õiglane. Tülisid on vahel ikka, aga konfliktiski suheldakse nii, et probleemid saavad lahendatud, vajadusel kompromisside abiga. Tülitsedes ei nähta üksteises vaenlasi. Oma vihaga osatakse toime tulla teisele haiget tegemata.

Suhtepooltel on adekvaatne enesehinnang, toimetulekuoskus eraldi indiviididena ja oma hobid. Heas suhe pole kindlasti mingi suletud tsitadell – käiakse läbi ka mõlema poole sõprade ja sugulastega. Huvitutakse üksteise tunnetest, mõtetest ja tegemistest ning austatakse samas üksteise piire – ka privaatsuse osas. Seksi osas saavad mõlemad oma soove väljendada ja kõik, mis selles vallas teoks saab, on surve ja sunnita.

Halval suhtel on palju eri nägusid, vägivald on neist vaid üks ja kõige äärmuslikum. Ka täiesti tavalised toredad inimesed võivad leida end väga probleemses suhtes – see ei tähenda sugugi, et keegi peaks olema psüühikahäirega või lausa psühhopaat. Mõnda neist halva suhte nägudest märkavad ka teised, mõni on välismaailma eest rohkem peidus.

Halva suhte märgid

Suhtes ollakse tihti õnnetu, rahulolematu, enesehinnang on aina madalamaks vajunud. Tunned kogu aeg, et peaksid olema parem inimene suhte ja partneri jaoks – praegu pole piisav piisav. Kõik, mida teed, tundub aina vale. Partner võib seda sulle otse öelda või annab mõista kaudselt. Võib-olla mõtled ise, et inimesena oled suhtes kängu jäänud, pole saanud areneda. Sellega võib kaasneda kibedus, et oled pidanud isikliku õnne ja unistused suhte nimel ohverdama. Mõtled tihti, et sa ei tunne ennast ära – näib, et oled muutunud, aga mitte endaga rahulolevamaks, paremaks ja õnnelikumaks vaid halvemuse poole. Isegi vahvate ettevõtmiste ja sündmuste ajal pole sul mõnus olla ning ka koos partneriga olles tunned end üksildaselt.