Naiste tugikeskustesse pöördunute arv on kasvanud

Naiste tugikeskuste teenust korraldava sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juhi Jako Salla sõnul on see hea, et üha enam ohvreid leiab tee tugikeskustesse. «Kuni vägivaldne suhe kestab, püsib ka oht, et vägivald muutub raskemaks ning kandub läbi laste uutele põlvkondadele,» lisas ta.

«Hea on ka see, et tugikeskustest abi saajad tunnevad ära vaimset vägivalda ja peavad seda piisavaks põhjuseks, et tulla abi otsima. Mida varem abi otsitakse seda paremad võimalused on vägivalla süvenemist ennetada ja raskeid tagajärgi ära hoida,» rääkis ohvriabi juht. Salla sõnul on oluline, et inimesed teaksid, et tugikeskusesse pöördumine ei eelda kriminaalmenetlust ega tõendite esitamist, vaid tegu on avatud teenusega kõigile naistele, kes end vääralt kohelduna tunnevad.