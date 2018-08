Kuidas kaitsta oma last õhusaaste eest?

Surrey Ülikooli teadlased viisid läbi uuringu, millest selgus, et vankris istuvad lapsed puutuvad õhusaastega kokku pea poole rohkem kui vankrit lükkavad vanemad. Nii suur kokkupuude mürgiste ühenditega võib mõjuda halvasti lapse ajule. Õnneks on lihtne lahendus, mis aitab vanematel vähendada vankrisse jõudvaid ühendeid.

Vankriga jalutades soovitatakse peale tõmmata vankrikate. Teadlased mõõtsid õhusaastet 160 vankriga ning saaste hulk oli nende jaoks ehmatav. Selgitus on väga lihtne - lapsed vankrites on autode heitgaasidele palju lähemal kui inimesed, kes tänaval kõnnivad. Teadlasi paneb muretsema asjaolu, et lapse koed, immuunsüsteem ja aju on alles arenemas ning sissehingatav saastehulk võib sellele kahjulikku mõju avaldada, kirjutab TheSun.