Taimetark soovitab. Maagiline rosmariin: elujõu, tugevuse ja mäletamise sümbol

Rosmariini teame eelkõige kui maitsetaime, meil saab teda osta suuremate toidupoodide maitseroheroheliste letist, aga ka parematest istikuäridest. Meie kliimas saab teda kasvatada küll, arvestada tuleb, et taim vajab palju valgust, soojust ja ka kastmist, kuid talveks tuleks ta tuua tuppa, jahedas ja valges kohas elab talve üle. Kevadel-suvel tuleks viia taas õue või rõdukasti.

Nimi Rosmarinus on tuletatud ladinakeelsetest sõnadest ros – kaste ja marinus – meri. Vana uskumuse järgi tõuseb merest kaste ja kaunistab hommikuks rosmariinioksad helesiniste kastepisaratega, mida päike ei kuivata.

Maagiline taim

Legend räägib, et rosmariin sai oma sinised õied, kui Neitsi Maarja, põgenedes Palestiinast Egiptusesse, ööbides rosmariinipõõsa all, laotas oma sinise keebi okstele ja hommikuks olid põõsa valged õied muutunud siniseks. Sestpeale peetakse rosmariin pühaks.

Kordumatu lõhna sai ta aga sellest, kui Jumalaema kuivatas rosmariinipõõsal Jeesuslapsukese riideid, misjärel põõsas hakkas lõhnama. Kõik nn piibli taimed on ka väega taimed – legendid on käinud kaasas ja süvendanud usku nende omadustesse, mis ajaga on ka tõestust leidnud.

Rosmariinil kui väetaimel on võimas ajalugu

Taime tuntakse ja armastatakse ammustest aegadest, temaga on seotud hulgaliselt legende. Usuti, et rosmariin tähistab ustavust, truudust, mäletamist. Armastuse sümbolina on tal näiteks Inglismaal kindel osa pulmatseremoonias. Pruudid põimisid seda pruudikimpu. Usuti, et kui noorpaari istutatud rosmariinioksake kasvama läheb, tähendab see suurt õnne ja pikka kooselu.

Komme on ka uusaasta saabumisel kinkida üksteisele oranži paelaga kokku seotud rosmariinikimbukesi hea õnne märgiks, samuti on kombeks pruutpaaril kinkida rosmariini pulmakülalistele. Rosmariin oli kasutusel ka matustel, seda pandi isegi hauda kaasa meelespidamise märgiks, temaga kaunistati pühakodasid, maagiliste rituaalide läbiviimise ruume.

Antiikajal oli tavaks põletada viiruki asemel rosmariini – et välja ajada kurje vaime, puhastada, tervendada ja kaitsta kõige halva eest. Keskajal kasutatigi teda desinfitseeriva vahendina, nakkuste levimise vältimiseks põletati teda haiglapalatites. Rosmariini kasutatakse putukate, sh koide tõrjumiseks ja kappide lõhnastamiseks.

Rosmariin on taim, mis puudutab su südant.

Teadjad räägivad tänagi, et rosmariinil on tõepoolest märkimisväärselt puhastav toime nii kogu kehale, ümbritsevale kui esemetele. Rosmariin kaitseb ja suurendab elujõudu. Tema hoidmine enda juures ja kasvatamine tekitab hea tunde ja muudab rahulikuks ja kindlameelseks, tema kaasaskandmine toob õnne armuasjades.

Tänagi usutakse, et rosmariin aitab paremini keskenduda ja parandada mälu. Et ruumis, kus on rosmariini lõhn, on õppida kergem ja kõik jääb meelde. Juba vanas Kreekas kandsid kooliõpilased peas rosmariinipärgi, et eksamitel paremaid tulemusi saavutada.

Ka pidi padja alla pandud rosmariin pidi aitama ära hoidma luupainajad.

Ravimtaim