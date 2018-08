4 nippi, kuidas kooliks valutult valmistuda

Nii saab oluline tegevus mööda saadetud perega koosolemise tähe all. Samuti saab soetatud siis just see Minionidega pinal või vihik, mis lapsele enim meelt mööda.

Mine kauplusesse enne kõrghooaega

Kooliasju hakka varuma juba aegsasti. Maxima kommertsdirektor Kristina Mustonen toob välja, et üldjuhul langeb koolitarvete hankimise haripunkt augusti viimasele nädalavahetusele. Vältimaks liigset sebimist, tasub ostud teha juba varem. Tõsilugu on ju ka teadmine, et kui jätta kauplusesse minek viimasele hetkele, võib ka soovitud kaubast ilma jääda.

Võta spikker abiks

Säästmaks oma aega, tee koolitarvete ostud ühest kohtas. Tasub aega võtta vaid selleks, et laps jõuaks kaupluses rahulikult otsusele, milline pinal see kõige lahedam on ja milline seljakott kõige paremini seljas istub. Kauplusesse minnes tasub lapsevanemal kaasa võtta spikker, millel on juba kirjas kõik vajaminevad koolitarbed. Nii ei lähe oluline meelest ja saab mugavalt nimekirjast kõik ostukorvi varutu läbi kriipsutada.

Tea, et poppidel koolitarvetel on multikategelaste pildid

Kõige populaarsemad koolikaubad on traditsiooniliselt pliiatsid-värvid ja mitmesugused märkmikud, päevikud, vihikud ja joonistuspaberid. Kooliks valmistudes ostavad inimesed varakult ette ära näiteks pinalid-ranitsad, kus ennekõike nooremates kooliastmetes annavad traditsiooniliselt tooni populaarsed multikakangelased – jätkuvalt printsess Elsa, Spiderman ja «Autod» multikast tuntud Pikne McQueen.

Kirjutusvahendeid võta varuga

Koolitarbeid ostes on väga oluline see, et valitud tooted ka lapsele endale meeldiksid. Vihikuid valides tuleks aga kindlasti kiigata ka kaante vahele – esimestel aastatel peavad joonelistes vihikutes olema abijooned. Kui ei olda päris kindel, milliste joontega vihikuid lapsel vaja läheb, võib alati ühendust võtta klassijuhatajaga. Igal juhult tasub algklassilastele soetada õhemaid vihikuid – esimestel aastatel ei ole kirjutamist niivõrd palju. Ka koolikott on kergem, kui vihikud üleliia paksud pole.