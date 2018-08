Suhtetreener soovitab: kõige seksikam asi, mida saad 3 minutiga teha

Hussey sõnul peitub selle kõne võim ja jõud tõsiasjas, et sa jätad mehe mõtisklema. Esiti ta võib arvata, et see kõne läheb ehk pikale, kuid siis sa kiirelt muudad plaani. Sina võisid küll kontakti alustada, kuid hoiad samas koguaeg kontrolli ning lõpetad suhtluse vaid paari minuti järel. Samas aga sa näitad end haavatavana, tunnistades, et tahtsid vaid tema häält kuulda – see on moment, kui teie vahel tekib reaalne side. Samuti on see kõne kompliment: sa näitad, et mõtled tema peale suvalistel hetkedel päeva jooksul.