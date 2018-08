Eestimaised smuutid võluvad lisaks koduturule ka Euroopat ja Aasiat

"Jaekettide tagasiside põhjal on mango üks armastatumaid maitseid smuutide kategoorias,“ rääkis Kõrgmaa, kelle sõnul on tegelikult kõik Smushie maitsekooslused – mango-apelsini-datli, mustsõstra-kookose ja mustika-jogurti – saanud eestlaste poolt väga hea vastuvõtu osaliseks.

Smushie võidukäik meil ja mujal on Kõrgmaa ütlust mööda julgustanud tootjat smuutisarja laiendama. "Suve algul jõudis Eestis poelettidele uus pirni-kiivismuuti, millele on lisatud väetoiduks peetavat spirulinat. Vaid paari kuuga on seegi toode pälvinud palju kiitust ning see valiti ka Euroopa suurima toiduainetööstusmessi SIAL innovatsioonistendi toodete hulka," rõõmustas ta.