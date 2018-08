6 lihtsat moodust, kuidas olla seksi suhtes avatum

The Everygirl toob välja kuus lihtsat moodust, kuidas seksi suhtes avatum olla.



1. Proovi mõista teistsuguseid seksuaalseid kogemusi

Seks on loomulik osa inimeseks olemisest, ometi ei pruugi meil kõigil olla samasugused seksuaalsed eelistused. Räägi või loe teistsuguste seksuaalsete eelistustega inimeste kogemustest. Laiem maailmapilt ja teiste inimeste mõistmine, aitab sul paremini ka enda seksuaalsust tunnetada.



2. Võta seks julgelt jututeemaks

Seksist rääkimine on hariv, lõbus ja positiivne. Sõbrannadega erinevate kogemuste jagamine ja ühine arutelu avardab sinu maailmapilti ja aitab võidelda eelarvamuse vastu, justkui ei tohiks seksist rääkida.



3. Mõista erinevusi

Meil kõigil on erinevad seksuaalsed eelistused ja on täiesti loomulik, et kui sõber kirjeldab midagi, millest ta huvitatud on, ei pea see sind kõnetama. Kui partner tahab midagi uut proovida, püüdke arutada, miks ta on huvitatud ja leida lahendus, mis mõlemad õnnelikuks teeb.



4. Lõpeta vabandamine

Sa oled veel süütu? Põnevad ajad on alles ees! Sa ei jõua nädalavahetust ära oodata, et kaaslasega linade vahele pugeda? Selles ei ole midagi imelikku! Seks on loomulik tegevus ja kuigi see on privaatne, ei pea sa vabandama kui pole hetkel seksitujus või vastupidi, just oled. See on okei. Ära vabanda.



5. Tee oma kehaga rahu

Selleks, et su seksuaalelu oleks rahuldustpakkuv, on oluline oma kehaga rahu sõlmida. Jah, võib-olla ei ole su keha ideaalne, aga kindlasti on sul oma lemmikud kehaosad. Oluline on, et oleksid oma kehaga sõber ja tunneksid rõõmu sellest, mida kõike su keha teha suudab.



6. Hoolitse oma keha eest