SÕBRANNA EKSPERIMENT. Kuidas ma tavalise Eesti naisena 24 tundi kaitseväes veetsin

Õhtusöök priimuse abil ja öö tähistaeva all

Metsalaagrites on ette nähtud Eesti Kaitseväe 24 tunni kuivtoidupakk, mis on sõdurile kolme toidukorra eest. Pakk on kombineeritud vastavalt suurele energiavajadusele, sisaldades kolme kuuma vee abil valmistatavat sooja toitu, leiba, konservi, lahustuvat kohvi, teed, maitseaineid ja magusat ampsu iga toidukorra juurde.

Ajateenistuses ei pea ka taimetoitlased söögi pärast muretsema, sest neile on olemas eraldi kuivtoidupakid.

Kuivtoidupakki just sõdurite lemmiktoiduks pidada ei saa, aga metsalaagris saab ilusti hakkama. Eks kuivtoitu ole elu jooksul erinevatel ekskursioonidel ikka söödud. Kõige maitsvamaks asjaks pakis osutub aga kofeiiniga šokolaad, mis ka paljude ajateenijate lemmik pidi olema. Ajateenistuses ei pea ka taimetoitlased söögi pärast muretsema, sest neile on olemas eraldi kuivtoidupakid. Nii tore on kuulda, et selliste asjadega arvestatakse.

Märkamatult on kätte jõudnud õhtu ning aeg magama sättida. Taevas on selge ja ilm on soe, nii et magame kõik lageda taeva all. Olen kahe magamiskoti sees, õhkmadratsil ja ei tunne öö jooksul kordagi külma, pigem on jalgadel isegi palav, sest olen õhkmadratsi abil kenasti kookonisse pakitud. Ärkan vahepeal ja vaatan peakohal laiuvat augustikuist tähistaevast, siis tõmban uuesti sääsevõrgu üle näo ja jään magama.

Hommikul kell 6 tunnen naljakat togimist. Saan sekundi pärast aru, et see on patrullija äratus. Kuna läksime varakult magama, ei ole ärkamine isegi minusugusele unimütsile mingi probleem. Pakime oma torukotid kokku ja ronime taaskord auto kasti. Päris ajateenijad jäävad meist maha oma viimase metsapäeva hommikusööki valmistama.

Kaitsevägi annab oskused ja kogemuse kogu eluks

Tagasiteel Tartusse, mõtlen pikalt möödunud 24 tunnile. Ajateenija töövarjutamine oli ääretult põnev ja silmiavav kogemus. Hoolimata sellest, et olime tüdrukutega tegelikult turistid, nagu üks neiu väga tabavalt mainis, olen veendunud, et kõik, kes ajateenistuse läbi teevad või on teinud, on natukene paremad inimesed kui enne.

Jah, ilmselt kui oleksime öö otsa vihma käes külmetanud ja, raske varustus seljas, mitukümmend kilomeetrit matkanud, ma võib-olla nii ei arvaks, aga eks ka see on osa oma piiride tundma õppimisest.

Sa õpid tundma oma piire, nii vaimseid kui füüsilisi, ja tuleb ette palju hetki, mil tahtejõud on ainus, mis sind edasi viib.

Kuigi ma seda omal nahal ei kogenud, nägin kõrvalt, et ajateenistus ei ole kerge. Sa õpid tundma oma piire, nii vaimseid kui füüsilisi, ja tuleb ette palju hetki, mil tahtejõud on ainus, mis sind edasi viib. Kindlasti ei ole ajateenistus sobilik kõigile naistele ja on samamoodi raske ka meestele, aga kui oled missioonitundega, sul on piisavalt tahtejõudu ja soovi ennast proovile panna, annab kaitsevägi oskused ja kogemuse terveks edaspidiseks eluks.

Ajateenistusse astudes tuleb arvestada, et pärast teenistust jäädakse reservi ja kuni 60. eluaastani kehtib kaitseväekohustus, mis tähendab õppekogunemistel osalemist ja sõjaajal valmisolekut mobilisatsiooniks, aga kas see siis ei olegi parem kui kriisi ajal lihtsalt käed rüpes istuda?