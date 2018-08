Paul Pinna tütar Sisy ristas kuulsa isaga näitlejakarjääri nimel korduvalt sarvi

Peagi koondusid tema ümber mõned näitlejad. Signe leidis võimaluse hakata etendusi andma Södra teatris. «See oli õige teater, meil olid kulissitöölised, me ei pruukind ise midagi teha — tuled ja kõik on valmis tehtud. Nii et meil oli see tundmus, et meil on õige teater, saime seal õhtuti proovi teha, proovisaalid õiged ja teater õige. Muidugi pidid kõik loobuma honorarist. Aga kõik inimesed töötasid ju ka, proovi sai teha ainult õhtuti, pärast tööd. Muidugi oli see väga raske, aga hakkama saime,» on Signe meenutanud aastaid 1968-1981.