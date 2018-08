Ekspert annab nõu: mida peaksid veini valides tähele panema?

Sobivate toitude nimekiri

Kuigi see võib olla ahvatlev, võib veiniga sobivate toitude nimekiri olla ohumärk. Carvallo sõnul soovitus «sobib pastaroogadega» on liiga üldine ning see võib viidata väga neutraalsele veinile. Tavaliselt satud sa sel juhul veini otsa, mis ei torka millegi erilisega silma.

Alkoholisisaldus

See pole ehk asi, mida veini ostes tavaliselt tehakse, kuid alkoholikogus võib viidata veini magususele. Kui valge vein on väga madala alkoholisisaldusega, on selles tõenäoliselt suhkrut, mis pole käärinud.

Viinamarjad

Ära muretse, kui viinamarjade valik pole sildil välja toodud. Chardonnay ja Chablis on tehtud samade viinamarjade põhjal, kuid maitsevad erinevalt. Põhjus on selles, et Chablis on toodetud Prantsusmaal Burgundys, kuid Chardonnay viinamarjad kasvavad üle kogu maailma. Viinamarjade kasvamise koht määrab suuresti ka marja maitset.