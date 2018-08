Keskmise lapsena on sul see hea omadus

Ajakirja Stylist andmetel on psühholoogiaprofessor Catherine Salmon veetnud kaks aastakümmet uurides tuhandeid keskmiseid lapsi ja sel teemal isegi raamatu kirjutanud.



«Vastab tõele, et keskmistele lastele on pühendatud vähem aega ja tähelepanu kui nende noorematele ja vanematele õdedele-vendadele, aga see ei ole nende iseloomudele suurt mõju avaldanud,» sõnab Salmon.