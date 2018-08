Ettevaatust! Kas sinu garderoob võib sind tappa?

Hiljutine uuring toob välja, et 73 protsenti inimestest on kannatanud seljavalu või seljaprobleemide käes, mille on põhjustanud kantud riided ja aksessuaarid.

Biomehaanikaekspert ja kiropraktik Dell-Maree Day sõnab, et kui kehv rüht on sulle probleemiks, siis kitsad ja ebamugavad riided ning jalanõud võivad asja ainult hullemaks teha, vahendab Daily Mail Australia.



Millised moeesemed on siis peamised süüdlased?



Halvasti istuvad rinnahoidjad

Uuringute kohaselt kannab vähemalt 80 protsenti naistest vale suurusega rinnahoidjat, mis lisab koormust õlgadele ja võib pikas plaanis viia alaselja vaevusteni.

Lisaks õigele rinnahoidja korvi suurusele, on oluline, et ta oleks ka selja pealt õige suurusega. Liiga kitsas rinnahoidja kipub üles tõusma ja selga ettepoole kallutama. Sama probleemi võivad põhjustada kitsad rinnahoidja paelad, mis on lisakoormuseks ka õlgadele.

Õige rinnahoidja peaks istuma selja tagant hästi ja toetama külgedelt. Rinnahoidja paelad peaksid olema korralikult fikseeritud ja pakkuma tuge.



Suured käekotid

Suured käekotid on mugavad, sest sinna saab kogu eluks vajaliku ära mahutada. Küll aga mõjub sellise koti kandmine halvasti õlgadele. Kui kannad rasket kotti pidevalt ühel õlal, kisub see õlga teisest allapoole ja keha raskuskese on paigast ära.

Esimene samm on vaadata üle oma koti sisu. Kindlasti ei ole kõiki neid asju vaja kaasas kanda. Kui aga kott tundub endiselt liiga raske, tasub kaaluda seljakotti, mis on õlgade suhtes palju sõbralikum variant.





Kitsad teksad

Kitsad teksad on küll ülemaailmselt armastatud, kuid kõik riideesemed, mis natukenegi liikumist takistavad, võivad mõjuda halvasti rühile ja põhjustada probleeme kaelas ning seljas.

Madala värvliga teksad võivad põhjustada liigset koormust vaagnaluu piirkonnas, mis mõjub halvasti alaseljale.

Kui armastad kitsaid teksasid, vali kõrgema värvliga variant ja soovitatavalt võiks kangas kergelt venida.



Vormiv aluspesu

Vormiv aluspesu võib küll ajutiselt olla hea lahendus, kuid tuleb arvestada, et see võib tekitada kõhupiirkonnas ebamugavust ja isegi kõrvetisi.

Kandes vormivaid aluspükse, peaksid siiski saama hingata. Vormivad riided, mis takistavad hingamist ja suruvad elunditele, võivad põhjustada valuhooge keha erinevates piirkondades.

Eriti ettevaatlik tuleb olla korsettidega, mis suruvad ribidele.





Kõrged stilettod

Kandes väga kõrgeid stilettosid, võtab meie keha automaatselt kergelt ettepoole kallutatud hoiaku. Koos kehaga liigub ettepoole ka pea, mis võib põhjustada pinget kaelalihastes.