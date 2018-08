Sodiaagi saladused: kui vanalt sa abiellud?

Jäär

Jäärad on tuntud oma spontaansuses ja julguses. See viib tihti selle sodiaagimärgi esindajad varem suhetesse, mistõttu kipuvad nad abielluma varastes kahekümnendates.

Sõnn

Sõnnid on tavaliselt väga praktilise meelega, kuid võib juhtuda, et nende enda ambitsioon pimestab neid. Need kaks omadust tasakaalustavad teineteist ning seega jõuavad abieluni statistilises keskmises. Tavaliselt on see hilistes kahekümnendates või varases kolmekümnendas.

Kaksikud

Kaksikutest õhkab rõõmu ja entusiasmi ümbritseva maailma üle. Aeg-ajalt võtab siiski neis võimust laiskuse pool, mis suhetessegi sulandub. See tähendab, et Kaksikute esindajad kipuvad kiirelt suhtesse minema, kuid selle ametlikuks muutmine võib võtta aega. Kaksikud sõuavad abieluranda kahekümnendate keskpaigas.

Vähk

Vähid on lojaalsed ja väga emotsionaalsed. Emotsionaalsus ja kaaslase toetamine jätab Vähi esindajad sageli haavatavana ning see võib viia haigetsaamiseni. Varasemad kogemused sunnivad neid enda ümber seinu püstitama, et uusi haigetsaamisi vältida. Taoline käitumismuster muudab keeruliseks ennustamise, millal Vähi esindajad võiks abielluda, kui nad üldse otsustavad abielluda. Tõenäoliselt juhtub see kolmekümnendate alguses.

Lõvi

Lõvidel on suur süda. Nad ihkavad armastada ja olla armastatud, nad on seiklushimulised ja julged. Kuniks Lõvi järgib oma südant, võib ta abielluda igal elu hetkel. Just kihk elada hetkes ning mitte pikalt ette planeerida tagab Lõvide impulsiivsed abielud. See võib juhtuda just eriti varajastes kahekümnendates.

Neitsi

Neitsid on väga töökad ja intelligentsed ning kuulavad mõistuse häält enne südame häält. On tõenäoline, et Neitsid ootavad abielu sõlmimisega enda kolmekümnendate lõpu- või lausa neljakümnendate alguseni.

Kaalud

Kaalud sünnivad, et abielluda. Nad armastavad armastust, otsivad mugavust ja harmooniat seikluste asemel. See tähendab, et kui Kaalude esindaja leiab enda kõrvale sobiva kaaslase, on ta valmis asja ametlikuks tegema. Kuna nende puhul on mida varem, seda parem, võivad Kaalud endale igavese armastuse leida juba kahekümnendate alguses.

Skorpion

Põikpäised ja kirglikud, Skorpionid on tõelise armastuse kontseptsiooni suhtes skeptilised. Nad reageerivad hästi faktidele, mitte tunnetele. Ebausaldav loomus tekitab olukorra, mil Skorpion võib olla abielludes hilistes neljakümnendates või varastes viiekümnendates.

Ambur

Amburid annavad endast parima, et olla vallaline kuniks nad pole piisavalt küpsed. Kuigi nad kasutavad sageli huumorit, et pingelisi olukordi lahendada, on nende ootused ideaalilähedased. Nende impulsiivsus pikendab täiskasvanuks ja abieluks piisavalt küpseks saamist, mistõttu on nad abielludes juba kolmekümnendate keskpaigas.

Kaljukits

Kaljukitsed on suurepärased teiste mõistmises ning kannatlikkuses. Nad on väga eesmärgile pühendunud ja teavad täpselt, palju nad suudavad ette võtta. See kõik teeb Kaljukitsest hea karjääriinimese ning abielule võib selle sodiaagimärgi esindaja mõtlema hakata alles neljakümnendate alguses.

Veevalaja

Veevalajad ei seo end seni, kuni nad pole leidnud kedagi sama seiklushimulist kui ta ise. Nad on alati liikumises, otsimas järgmist head ja paremat. Nad ei peatu just tihti selleks, et keskenduda olemasolevale. Veevalajad leiavad endale sobiva inimese tõenäoliselt kolmekümnendate alguseks.

Kalad

Kalad on ülimalt usaldavad. Nende soov põgeneda reaalsusest kasvõi viieks minutiks võib nendele kätte maksta. Kalad armuvad noorelt, kuid abielluvad siis, kui see õige tundub. Tõenäoliselt juhtub see kahekümnendate lõpus.