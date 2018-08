Uus trend: mehed ostavad Instagrami fotode jaoks riideid ja pärast tagastavad need

Sotsiaalmeedia ajastu on taaskord loonud uue trendi. Independent Magazine kirjutab, et uuringu põhjal on vähemalt üks kümnest Suurbritannia elanikust ostnud internetist riideid lihtsalt selleks, et teha nendega Instagrami jaoks foto ja seejärel riided tagastanud.

Barclaycardi poolt läbi viidud uuring paljastab, et 17 protsenti meestest ja naistest vanuses 35-44 aastat tunnistab, et nad on häshtägi outfit of the day kasutajad ehk siis pildistavad nad sotsiaalmeedia jaoks oma igapäevaseid riidekomplekte.

Uuringust ilmnes ka huvitav fakt, et mehed on altimad uusi riideid ostma kui naised. Üks kümnest mehest tunnistas, et neil oleks piinlik, kui sõber näeks neid mitu korda järjest samu riideid kandmas. Seevastu naistest tunnistas seda kõigest seitse protsenti.