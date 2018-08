Uuring: meestel pole aimugi, palju naised tegelikult seksivad

Ipsos korraldas uuringu, et teada saada, kui hästi inimesed sellega kursis on. Selgus, et eriti meestel puudub selge arusaam, kui palju inimesed keskmiselt seksivad.

Inimesed nimelt arvavad, et keskmine naine vanuses 18-29 seksib 22-23 korda kuus, samas kui naised tegelikult ise on teada andnud, et seksivad keskmiselt viis korda selle perioodi jooksul. See on rohkem kui neljakordne erinevus.

«See on huvitav, et väärarusaam on nii sügav,» ütles Ipsose esindaja Buzzfeedile. «See näitab eriti hästi, kui vähe mõistavad mehed naise seksuaalsust.»

Ka pakkumised meeste seksielu kohta pandi mööda, kuigi mitte nii drastiliselt. Arvati, et 18-29-aastased mehed seksivad kuus 14 korda, samas kui mehed ise ütlevad, et pigem on see arv neli korda kuus. Ka ei teadnud naised teiste naiste kohta väga täpselt, pakuti, et see number jääb 12 kanti.