Kuidas teha esmaspäevast nädala produktiivseim päev?

See ei pea olema midagi suurt, aga kui alustad hommikut õige meeleoluga, sead ka alateadvuse töölainele. Võib-olla oled tükk aega mõne e-kirja saatmist edasi lükanud? Tee see ruttu ära. Niimoodi saad varakult tegutsemise lainele.

Kui plaanid sel nädalal sõpradega midagi lõbusat teha, pane aeg kohe paika, ja kui võimalik, ütle teistele jooksvalt tekkivatele plaanidele «ei». Paljud inimesed lasevad oma ajakaval ennast dikteerida, selle asemel, et ise oma aega juhtida. Teine suur viga on jätta ajaliselt tühi aken, mille teised inimesed saavad täita. Vastuta ise oma aja eest. Sea nädalaks üks peamine eesmärk ja kasuta seda mõõdikuna

Külmpruulitud kohv on tavapärasest kuumast kohvist mahedama maitsega, kuid sisaldab rohkem kofeiini. Produktiivsus on tagatud, kuid liialdada ei tasu.

Produktiivne olemiseks on vaja teha kiireid pause, et pea saaks puhata. See aga ei tähenda, et astud arvutist eemale ja võtad kätte telefoni. Mine korraks rõdule või teise tuppa või jaluta hoopis tiir kontoris ja puhka. Pausid võiksid olla viis kuni kümme minutit ja iga pooleteise kuni kahe tunni tagant.