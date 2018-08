Edukate inimeste 8 nädalavahetuse harjumust

Tänapäeva kirevas maailmas on üsna tõenäoline, et kui nädalavahetust ette ei planeeri, lõpetad lihtsalt telekat vaadates või internetis surfates. Läbimõtlemata soovid nädalavahetuseks võivad viia tundeni, et oled väsinud ja tegelikult ei tahagi toast väljuda. Ei ole vaja detailset ajakava, aga umbes viis peamist tegevust võiks olla läbimõeldud. Ette planeerimine ja plaanist kinni pidamine mõjub ka psühholoogiliselt hästi ja aitab rahulolutunnet suurendada.

Kui pühapäeva õhtul on, mida oodata, aitab see mõtted eesootavalt töönädalalt eemale viia. Võid luua pühapäeva õhtuteks uue traditsiooni, näiteks suure õhtusöögi koos perega, harrastada joogat või leida võimaluse vabatahtlikuks tööks.

Nädalavahetuste hommikud kipuvad raisku minema. Paned kokku lapse mänguasju, pesed pesu, vaatad läbi vanu riideid ja niimoodi see aeg läheb. Kui tõused enne teisi pereliikmeid, tunned tugevat energiasööstu, mida on hea ära kasutada näiteks treeninguks. Niimoodi saad aktiivse hommiku ja päev läheb käima.

Selleks, et kodused toimingud ei võtaks tervet nädalavahetust, on mõistlik jätta neile kindel ajaline aken. Võib-olla ootad lapsehoidjat või lähed kellaajaliselt kellelegi külla ja sinna on veel aega? Piiratud aeg, mil saad toimingud ära teha, motiveerib rohkem ja kiiremini tegutsema, et hiljem saaksid jälle lõbusatele tegevustele keskenduda.