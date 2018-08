Kas need kummastavad maalid peegeldavad ka sinu elu?

AnOther Magazine vahendab, et Brooklynist pärit maalikunstnik Tony Toscani ütleb ise oma maalide kohta, et need on mõeldud kõigile, kes on korraks Instagrami vaatama minnes sinna lootusetult ära uppunud. Toscani sõnab, et on alati olnud lummatud inimeste tülpimusest: «Ükskõik, kui väga me ka ei püüa, saab ta meist lõpuks alati võitu. Me üritame teda ignoreerida äppide ja sotsiaalmeedia abiga, aga see ei toimi. Mulle tundub, et tegelikult peitub meie rammestuses ilu. See on emotsioon, mis teeb meist inimesed.»