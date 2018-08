10 viisi, kuidas katkise isa-tütre suhtega naised teistmoodi armastavad

Thought Catalog toob välja kümme viisi, kuidas keeruline lapsepõlv suhtumist armastusse muudab.

1. Nad ei kiirusta suhetega

Armastus on keeruline ja suhtes olles on kõige olulisem tunda ennast turvaliselt ja kindlalt. Ometi mõistavad nad, et enamik suhetest võib haiget teha ja pingeid põhjustada. Sellepärast ei kiirusta nad kunagi suhtega enne, kui ei ole inimest põhjalikult tundma õppinud. Nad peavad olema kindlad, et saavad kaaslast usaldada ja usalduse teenimine võtab aega.



2. Nad on ettevaatlikud, kui keegi paistab täiuslik

Nad ei ole harjunud ideaalse perekonnaga ja pärast kõike läbielatut, on nad loomult kahtlevad ja skeptilised. Sisimas on nad alati valvel, et ei peaks pettuma ja et neid ei tehtaks lolliks.



3. Vallaline olemine ei ole nende jaoks probleem

Hoopis lähedus võib põhjustada ebamugavust. Suurema osa ajast oleksid nad parema meelega üksinda, kui suure seltskonnaga väikeses ruumis. Vaikuse vastu ei ole neil midagi ja tihtipeale tunnevad nad ennast kõige paremini just üksinda.



4. Nad pühendavad oma armastuse pigem hobidele kui inimestele

Kogemused on õpetanud, et inimesed võivad alt vedada ja pettumust valmistada, sellepärast armastavad nad oma karjääri, lemmikloomi ja hobisid. Nende sees on palju pulbitsevat armastust, aga nad suunavad selle pigem hobidele kui inimestele.



5. Nad ei otsi alati igavesti kestvat suhet

Kui nad lähevad kellegagi suhtesse, ei pruugi igavesti kestev suhe olla eesmärk, sest nad teavad, et vahel kasvavad ka üksteist armastavad inimesed lahku. Tuleviku asemel keskenduvad nad pigem praegusele hetkele, sest on teada, et kõike, mis meie teele tuleb, ei ole võimalik kontrollida.



6. Nad on oma mineviku suhtes avatud

Nad saavad aru, et kellegi täielikuks tundma õppimiseks on vaja mõista inimese minevikku. Isegi, kui rasketest hetkedest rääkimine teeb haiget, on kogemused teinud meist inimesed, kes me oleme. Nad ei räägi võõrastele oma perekonna asjadest, kuid kui on leidnud kellegi, keda usaldavad, on nad oma mineviku suhtes täiesti ausad.



7. Nad pühenduvad suhtele

Nad ei kutsu kedagi niisama peigmeheks või ei ütle ilma põhjuseta, et kedagi armastavad. Nad valivad hoolikalt, kelle oma ellu lasevad, sest nad teavad, et perekond ei põhine ainult ühisel DNA-l. Kui nad su oma ellu lasevad, oled sa tõeliselt oluline.



8. Nad valivad kaaslase selle põhjal, kuidas neid koheldakse

Nad ei ütle kunagi, et otsivad kedagi perekeskset, sest nad teavad, et kõiki perekondi ei saa usaldada. Nad ei hülga kedagi nende kehvade suhete pärast vanematega, sest nad mõistavad, et keegi teine ei tea, milline võis olla teise lapsepõlv. Nad valivad kaaslase suhte põhjal nende endiga, mitte teiste inimestega.



9. Nad üritavad mitte minevikus elada

Minevikus on olnud keerulisi asju ja kui nendesse kinni jääda, ei saa kunagi tõeliselt edasi liikuda. Sellepärast üritavad nad halbadest mälestustest ja pettumustest lahti lasta. Nad annavad andeks, aga ei unusta.



10. Nad usuvad teise võimalusse